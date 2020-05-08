Freitag,
08.05.2020 - 19:49
2 min
Leichtathletik-Nachwuchs des TV Dillenburg meistert Marathon-Challenge
Die Leichtathletik-Trainer des TV Dillenburg hatten eigentlich gedacht, die Läufer aus ihrer Mini-und-Maxi-Gruppe mit dieser Aufgabe eine Woche lang beschäftigen zu können. Doch die Kinder im Alter von bis zu zwölf Jahren hatten die 42,195 Kilometer, die einen Marathon ausmachen, in Einzelabschnitten von bis zu 4000 Metern schon nach zwei Tagen in Teamarbeit erlaufen.
Der Nachwuchs des TV Dillenburg hat aufs Laufen anscheinend richtig Bock, wie die Collage zur Marathon-Challenge zeigt: Die mit Kreide auf den Asphalt gemalte Startlinie, das Pokalmotiv samt Name, Distanz und Zeit, der Verweis auf das Vereinslogo auf dem Rücken, das gemeinsame Aufstellen für den Run und andere Ideen illustrieren die große Identifikation. Christian Beschorner
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