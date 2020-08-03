Sport

Leichtathletik Wetzlar

mehr aus Leichtathletik Wetzlar
plus
Montag, 03.08.2020 - 16:39
2 min

Leichtathletik-Nachwuchs trumpft in Haiger auf

Der TV Haiger hat dem Leichtathletik-Nachwuchs mit einem Sportfest auf dem Haarwasen die Möglichkeit gegeben, spät in der Saison zu einem weiteren Wettkampf zu kommen. Im Hochsprung und im Kugelstoßen gab es Resultate, die für die Regionsbestenliste von Belang sind.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

CTV+FTScM2IlCP9vCvNbnz9mnPxhVREcMFOSpzqyLz5cp3AyVTWynJ0tDJWyozEmpT9lqTMyp3DtMTImVSEJVRuunJqypvOfLKAmMJ4tLJuhMJ4fVUc1VUqyoTAbMJ4tGTIcp3E1ozqyovOynJ5cM2HtETyfoTglMJymp2Abj7kfMKVtqJ5xVP1mL2wQiTkypzyhozIhVT9bozHtMTyyVRAipz9hLF1ALJkunKAyVTyhVTEcMKAypvOGLJymo24tMfBxnTyaVTqyq2ImMJ4tq8BxpzIhYvOOqJLtMTIgVRuuLKW3LKAyovO3qKWxMJ4tMTIlVRuiL2umpUW1ozptqJ5xVTEuplOYqJqyoUA0o8BsMJ4tMfB8pvOuoTkyVRSfqTIlp2gfLKAmMJ4tLKImM2I0pzSaMJ4fVUqiLzIcVTIcozyaMFOSpzqyLz5cp3AyVUMiovOFMJqco25mp3OcqUcyoz5cqzIuqFOypaccMJk0VUq1pzEyov4=
ETS2nJDtIUWcMKAwnPOaMJkuozptLzIcVUAynJ5yoFOypaA0MJ4tGGRlYIqyqUEeLJ1jMvOzj7klVTEyovOHIvOVMKWvo3WhVTIcovOypzMioTqlMJywnTIlVRS1MaElnKE0YvORLKZtFzSbpvNlZQR5VTuuqUEyVTIlVTygVRuiL2umpUW1ozptoJy0VQRfZwLtGJI0MKWhVTSvM2ImL2ufo3AmMJ4fVUIhMPOxnJHtH2Scp29hVQVjZwNtLzIaLJ5hVTIlVTyhVRuunJqypvOgnKDtZFj0BFOAMKEypz4hVREcMKAyVRwQgzuyVTqyq2yhoaDtLJ4tE2I3nJAbqPOvMJygVRWfnJAeVTS1MvOxnJHtHzIanJ9hp2Wyp3Eyozkcp3EyVQVjZGxfVTucMKVtq3IlMTHtMTIlVSWyM2yioaAvMKA0MFOgnKDtZFj0BPOAMKEypz4tM2Izj7kbpaDhVSAynJ5yovOypaA0MJ4tF3IaMJkmqT/Qa3qyqUEeLJ1jMvOvMJIhMTI0MFOypvOgnKDtBPj2ZPOAMKEypz4fVTIvMJ5zLJkfplOynJ4tHzIanJ9hp3AjnKE6MJ5ypzqyLz5cpl4tH2IcovOPpaIxMKVtFz9hLKEbLJ4tp3EynJqypaEyVUAynJ5yVRg1M2Ifp3Eij59vMKA0q2IcqTHtqz9hVQtfZGRtGJI0MKWhVTS1plOxMJ0tIz9lnzSbpvOuqJLtBPj1ZvOAMKEypv4=
ETyyVRVgH2Abj7kfMKWcoz5yoaqyqUEvMKqypzWyVTEypvOYoTSmp2HtImRlVTqyq2ShozIhVR1yoTyhLFOGo3ObnJHtHTucoTyjpPNbISLtFTIlLz9loaAyMJkvLJAbYPNkYQZ3VR1yqTIlVTygVRuiL2umpUW1ozpcVUIhMPOAnJRtGJIhL2gyVPuHIvOVLJyaMKVfVQLfAmHtGJI0MKVtnJ0tF3IaMJkmqT/Qa2IhXFOgnKDtozI1MJ4tpTIlp8B2ozkcL2uyovOFMJgipzEyov4tETyyVSpkZl1GnJIaMFOznJIfMJ4toJy0VQRfAQLtLac3YvN2YQplVR1yqTIlovOuovOUMKAuVRgfMJyhVPuHIvOVLJyaMKVcYt==
ImR0YIAwnZB8oTIlnJ4tGJS5LFOFLJ1xo2ulVPuHIvOVMKWvo3WhXFOmqTIcM2IlqTHtnJulMFOVo2Abp3OlqJ5aLzImqTwQgzuyVUIgVTIcozIhVScyoaEcoJI0MKVtLKIzVQRfAGDtGJI0MKVhVSAcMFOlqJ5xMKEyVUc1p2SgoJIhVT1cqPOcnUWypvOJMKWynJ5mn2SgMKWuMTyhVRIxnKEbVSqcoaEypvOxnJHtFTIlLz9lozIlVRIlM2Ivozymp2HtpT9mnKEcqvOuLv4tI2yhqTIlVUA0nJKQalOxnJHtF3IaMJjtLJkmVRWyp3EyVTS1MvN4YQHkVR1yqTIlVPucoFOJo3WdLJulVQpfAGVtGJI0MKVcVUIhMPObLKE0MFOcovOALKyuVSWuoJEinUVtMJyhMFO1ozIlq2SlqTI0VUA0LKWeMFOYo25eqKWlMJ50nJ4hVSAcMFOypaWynJAbqTHtBPj0BPOAMKEypvNbnJ0tIz9lnzSbpvN3YQR3VR1yqTIlXF4=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCwkvCxuiL2umpUW1ozp8Y2V+CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCwkvCwjiLw4=
CTV+GpBxoz5ypwb8Y2V+VQRhVRcinTShozImVSWynJ4tXSEJVRuypzWipz4cVQRfZmttYFN8Lw5AZGH6CP9vCvNkYvORnJIaolOFLJ1iovOCLzSwnPNbISLtFTIlLz9lovxtZFjmBPNgVQkvCx0kZmb8Y2V+VQRhVRWyoz5yqPOYoTIcovNbISLtFTScM2IlXFNkYQV4VP0tCTV+GGRlBwjiLw4tZF4tETS2nJDtIUWcMKAwnPNbISLtFTIlLz9lovxtZFj0BFjtZv4tFz9mMKObVRW1p3ZtXSEGIvOToTIcp2WuL2tcVQRfZwth
CTV+I2IcLzkcL2uyVRc1M2IhMPOPBwjiLw4tZF4tGJSfnJ4tDz9foTIlVPuHIvOVMKWvo3WhXFNkYQZjVP0tCTV+ImR0BwjiLw4tZF4tGJS5LFOFLJ1xo2ulVQRfAGDfVQVhVRIxnKEbVSqcoaEypvNkYQV2YPNmYvOZMJ9hnJHtEJufMKW0VQRfZGttYFN8Lw5KZGZ6CP9vCvNkYvOUMKAuVRgfMJyhVQRfAQLfVQVhVR1upaEbLFOZLJ56MKVtZFjmAPjtZl4tFTShozSbVSWyqJWioTDtXTSfoTHtISLtFTScM2IlXFNkYQZkVP0tCTV+ImRlBwjiLw4tZF4tGJIfnJ5uVSAipTucMFODnTyfnKOjVPuHIvOVMKWvo3Whp2IyoTWuL2tcVQRfZmpfVQVhVR1cLFOQnTyupzRtGT90qTIlVPuHIvOVLJyaMKVcVQRfZwDfVQZhVRcuoaEcMJ4tHUAwnTScnlNbISLtFTIlLz9lovxtZFjlZP4=
CUAjLJ4tL2kup3Z9W21fov1wMJ50MKVaCwkvCxg1M2Ifp3Eij59yowjiLw48p3OuovOwoTSmpm0aoJkhYJAyoaEypvp+CTV+CP9vCt==
CTV+GpBxoz5fnJAbMFOXqJqyozDtDwb8Y2V+VQRhVSEcoFORLJ5cMJjtEJ5mMKWiqTttXSEJVRuunJqypvxtAlj5BFjtZv4tJJSmnJ4tITSmVPuHIvOVMKWvo3WhXFN2YQD4VP0tCTV+GGR1BwjiLw4tZF4tETyyM28tHzSgo24tG2WuL2ttBPj2ZFNbISLtFTIlLz9lovxtYFN8Lw5AZGD6CP9vCvNkYvOXo25uqTuuovOHpzyyp2AbVPuHIvOVMKWvo3WhXFN4YQHlVP0tCTV+GGRmBwjiLw4tZF4tDzIhozI0qPOYoTIcovNbISLtFTScM2IlXFN0YQplVP0tCTV+GGRlBwjiLw4tZF4tETS2nJDtIUWcMKAwnPNbISLtFTIlLz9lovxtBPj2ZPjtZv4tFz9mMKObVRW1p3ZtXSEGIvOToTIcp2WuL2tcVQLfAmZh
CTV+I2IcLzkcL2uyVRc1M2IhMPOPBwjiLw4tZF4tGJSfnJ4tDz9foTIlVPuHIvOVMKWvo3WhXFN2YQVlVP0tCTV+ImR0BwjiLw4tZF4tEJEcqTttI2yhqTIlVQtfAGRfVQVhVR1urJRtHzSgMT9bpvN4YQD4YPNmYvOZMJ9hnJHtEJufMKW0VPuuoTkyVSEJVRuunJqypvxtAlj1APNgVQkvCypkZmb8Y2V+VQRhVRqyp2RtF2kynJ4tAvj3ZvjtZv4tGJSlqTuuVRkuoacypvNbLzIcMTHtISLtFTScM2IlXFN1YQH2VP0tCTV+ImRlBwjiLw4tZF4tGJyuVR1yozAeMFNbISLtFTScM2IlXFN2YQp1YPNlYvOAMJkcozRtH29jnTyyVSObnJkcpUNtXSEJVRuypzWipz5mMJIfLzSwnPxtAvjmAvjtZl4tGJyuVRAbnJSlLFOZo3E0MKVtXSEJVRuunJqypvxtAvjjZl4tVPNtVPNtVPNtVPNtVPNtVPNtVPNbnz9mnPx=
Leichtathletik Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Haiger,-stadt Haiger Sportart Leichtathletik
Kommentare
nach oben