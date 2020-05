Leichtathletik: Otto Jatsch beim "7. Wings for Life World Run" obenauf

M 70-Sieger beim "Wings for Life World Run": Otto Jatsch vom Team Naunheim mit 26,5 Kilometern. Foto: Helmut Serowy

WETZLAR (sero). Über 77 000 Läufer sind beim "7. Wings for Life World Run" gestartet. Dabei sammelten sie über 2,8 Millionen Euro Spenden zugunsten der Erforschung von Rückenmarksleiden. Der "Wings for Life World Run" ist eine Veranstaltung, bei dem ein sogenanntes "Catcher-Car" die Teilnehmer verfolgt. Das Rennen startet weltweit zeitgleich in 13 Städten und zudem als "App-Run" an unzähligen weiteren Orten. 30 Minuten nach dem Startschuss setzt sich das Catcher-Car in Bewegung. Das Anfangstempo von 14 Kilometern wird allmählich gesteigert. Wer von dem Auto eingeholt wird, scheidet aus. Sieger sind diejenigen, die zuletzt eingefangen werden.

Bei herrlichem Sonnenschein herrschte gute Stimmung bei den heimischen Läufern, die überall im Altkreis Wetzlar und Umland gegen das imaginäre "Catcher-Car" kämpften oder zügige Trainingsläufe absolvierten. "Es war schön, wenigstens hin und wieder Bekannten zu begegnen und diesen zumindest zuwinken zu können", freute sich Sarah Haustein, die wie andere kreuz und quer durch die Lahnauen jagte. Am längsten behaupteten sich in der globalen Konkurrenz Michael Taylor aus Großbritannien (69,9 Kilometer) und wie im Vorjahr Nina Zarina aus Russland (54,2).

Der für das Team Naunheim startende deutsche Spitzenlangstreckler Andreas Straßner hatte das "Andreas Straßner Regulatpro-Sport Team Naunheim.de SAYSUY" gemeldet. Auch wenn die Technik beim App-Rennen teilweise überfordert war und etliche Kilometer "verschluckte", schafften die Team-Mitglieder im Feld der weltweit über 3000 Teams mit offiziell erlaufenen 993,25 Kilometer einen beachtlichen 39. Platz. In der Einzelwertung schrammte Julian Schepp (41,1) knapp an der Marathon-Distanz vorbei. In der M 30 erreichte er im Feld der 77 103 Starter weltweit einen starken 76. Rang und in der deutschen Wertung den 28. Platz. Sven Weisser, der ebenfalls als Solist seine Runden zog, schaffte 35,3 Kilometer. Dichtauf folgte Janosch Jannis (34) vor Thorsten Schnitker (32,1), Frank Carl (31,9) und Boris Filipski (30,6).

Einen Riesenerfolg verbuchte der Seniorenteilnehmer Otto Jatsch. Einsam unterwegs, wehrte er sich über 26,5 Kilometer. Seine Mühen wurden mit dem deutlichen weltweiten Sieg in der M 70 belohnt. Damit distanzierte er den Zweiten, Heinz Michels um 4,5 Kilometer.

Top-Ergebnisse erzielten auch die Frauen. Betty Will stürmte, begleitet von Johannes Sören Gärtner, zu hervorragenden 34,2 Kilometern. Das brachte ihr im Frauenfeld weltweit den 63. und in Deutschland den 17. Platz ein. In der W 18 feierte sie zudem die Ränge sieben und vier. Kurz vor ihr war Verena Repp, die lange Johannes Hohmann begleitet hatte, eingefangen. Mit ebenfalls ausgezeichneten 33,7 Kilometern erreichte sie weltweit den 67. und in Deutschland den 18. Rang. In der W 25 platzierte sie sich als 17. und Siebte.

Auf der ersten Streckenhälfte von Frank Drews begleitet, ließ es Anne-Katrin Müller ruhiger angehen. Mit einer Tempoverschärfung im Schlussteil lief sie bis zur 25,5-Kilometer-Marke. In der W 45 registrierten die Verantwortlichen sie damit global als 30. und national als Zehnte. Ambitioniert war auch Sarah Haustein mit Begleiter Frank Carl das Rennen angegangen. Durch Trainingsrückstand gehandicapt und einen App-Absturz um ein offizielles Ergebnis gebracht, beendete sie aber bereits nach 25 Kilometern ihren Wettkampf.

Fröhlich unterwegs waren die Schülerinnen Isabelle Pawelleck und Lisa Heinbach. Sie hielten 16,1 Kilometer das virtuelle Verfolger-Auto auf Distanz und hingen anschließend noch vier Kilometer dran.

Weitere Ergebnisse, Männer: Jens Hubert 29,4 Kilometer, Dominic Schröer 29,1, Johannes Hohmann 28,9, Dirk Enenkel 28,6, Gunnar Klös 28,6, Jens Wolfram 27,1, Eike Schiek 26,2, Tobias Philip Rink 24,6, Jens Oliver Müller 24,5, Stephan Schiek 24, Thorsten Keiner 23,8, Gunnar Klein 23,4, Matthias Neeb 23,2, Frank Drews 22,4, Frank Stutenbäumer 21,3, Thomas Henopp 20,8, Christian Funk, 20,2, Matthias Klug 20,1, Peter Dingeldey 18,5, Eric Lorenz 17,1, Jan Theiß 16,8, Mathias Müller 15,3, Matthias Gniza 14,1, Karsten Gürsch 14,3 (App abgestürzt), Ingo Westen 12,2, Ismail Kaya 11.

Frauen: Angela Schnorr 18, Daniela Neeb 17,3, Manuela Klug 17,3, Marie Jo Thüne 17,2, Jenny Keiner 15,2, Jutta Schmidt 14,6, Natalie Löw 14,2, Britta Westen 12,6, Silvia Sawellion 12,5, Lisa Reinhardt 11,1, Elke Pfeiffer-Stoll 11, Petra Pilz 11, Sandra Schubert 8,4, Katja Rebecca Wiedemann 8.