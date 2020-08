Leichtathletik: Rebekka Haase steigert sich

Starke Leistung über 100 Meter in Leverkusen: Rebekka Haase (r.) vom Sprintteam Wetzlar lässt unter anderem Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo (M.) hinter sich. Foto: dpa

Wetzlar (red). Beim Re-Start der Leichtathletik-Diamond- League im "Stade Louis II" im Fürstentum Monaco hat Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar nicht ganz an ihre in diesem Sommer schon gezeigten Leistungen anknüpfen können. Über die 100 Meter wurde die 27-Jährige in 11,47 Sekunden Siebte. Der Sieg ging an Ajla del Ponte (Schweiz), die in 11,16 Sekunden Aleia Hobbs (USA; 11,28), Gina Lückenkemper (SCC Berlin), die ihre Saisonbestzeit auf 11,31 Sekunden steigerte, sowie die WM-Dritte Marie Josée Ta Lou (Elfenbeinküste; 11,39) hinter sich ließ.

Pohl wird Fünfter im Finale der True Athletes Classics

Bei den True Athletes Classics am Sonntag in Leverkusen legte Rebekka Haase gegenüber ihrem Auftritt in Monaco eine deutliche Schippe drauf. In 11,30 Sekunden musste sich die Erzgebirglerin nur der Britin Imani Lansiquot (11,16) beugen. Tatjana Pinto (LC Paderborn), die ihren Vorlauf noch vor Haase gewonnen hatte, belegte am Ende Rang vier (11,44).

Der Deutsche 100-Meter-Meister von Berlin 2019, Michael Pohl vom Sprintteam Wetzlar, schaffte am Rhein ebenfalls den Sprung ins hochkarätig besetzte Finale, in dem der 30-Jährige schließlich in 10,39 Sekunden Fünfter wurde und damit seine Saisonbestleistung (10,33) nur um sechs Hundertstel verfehlte. Es siegte Deniz Almas (VfL Wolfsburg, 10,23) vor Julian Reus (LAC Erfurt) und Joshua Hartmann (ASV Köln).

Zwei gute Rennen von

Goer in La-Chaux-de-Fonds

Zwei gute Rennen zeigte Elias Goer vom Sprintteam Wetzlar am Samstag beim Meeting in La-Chaux-de-Fonds in der Schweiz. Unter den insgesamt 53 100-Meter-Läufern landete der 19-Jährige in 10,49 Sekunden am Ende auf Rang 14. Auf seiner Paradestrecke, den 200 Metern, für die 40 Athleten ihre Meldung abgegeben hatten, lief Elias Goer 21,03 Sekunden, was schließlich für Platz neun reichte.