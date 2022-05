Leichtathletik: Reihenweise neue Bestleistungen

Nach krankheitsbedingter Verschiebung der Vorstandswahlen hat der zweite Kreistag des Leichtathletik-Kreises Wetzlar nun Klarheit über die neue Führungsriege gebracht. 17 Stimmberechtigte aus den Kreisvereinen kamen in der Heuchelheimer Turnhalle zusammen, um sich neben den Wahlen auch mit aktuellen Themen dieser Sportart in der Umgebung zu beschäftigen.

Rainer Grabowski wurde einstimmig als neuer Kreisvorsitzender gewählt, sein Vorgänger Reiner Küster ist nun als sein Stellvertreter tätig. Neben Rainer Finkernagel, der um zwei Jahre als Kassenwart verlängert hat, wurde auch Manfred Kloss erneut als Zuständiger für die Kinder- und Jugendleichtathletik gewählt. Finkernagel blieb außerdem, zusammen mit Joachim Gericke, Wettkampfwart. Außerdem wurde Sandra Schubert vom Team Naunheim als erste Frau in eine neue Position im Kreisvorstand gewählt. Sie fungiert zukünftig als Lauftreffwartin. Ebenfalls dabei sind, zunächst als Beisitzer, Larissa Pape-Schulz aus Nauborn und Maximilian Lukas Schulz aus Wetzlar. Der 20-Jährige möchte als gutes Beispiel für junge Ehrenamtliche vorangehen und den Kreisvorstand in diversen Bereichen tatkräftig unterstützen.

Auch der neue stellvertretende Vorsitzende Küster machte im Rahmen der Zusammenkunft noch einmal auf die brisante Lage im Kreis aufmerksam. "Fragt bitte in euren Vereinen nach, wir können jede noch so kleine Unterstützung gebrauchen. Schön wäre es, wenn irgendwann jeder Verein im Vorstand einen Posten innehat oder zumindest aktiv mithilft", appellierte er an die Versammlung. "Wir wollen auch weiterhin ein eigener, wettbewerbsfähiger Kreis bleiben. Das geht nur, wenn alle vakanten Posten engagiert besetzt sind", so der Langgönser Rainer Finkernagel.

Interessierte Vereinsmitglieder, vor allem junge, die sich aktiv für die heimische Leichtathletik einsetzen möchten, sind herzlich dazu eingeladen, sich beispielsweise bei ihren Abteilungsleitern zu informieren, um einen Kontakt zum Kreis-Vorstand aufzubauen. (mls)