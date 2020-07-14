Dienstag, 14.07.2020 - 18:00
5 min. inkl. Video
Leichtathletik: Sprintteam Wetzlar begrüßt starke Meeting-Gäste
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
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DER ZEITPLAN
14.20 Uhr: Vorläufe 100 Meter Frauen. - 14.30 Uhr: Speerwurf Frauen. - 14.40 Uhr: Vorläufe 100 Meter Männer. - 15.50 Uhr: Finals 100 Meter Frauen. - 16.05 Uhr: Finals 100 Meter Männer. - 17 Uhr: Speerwurf Männer. - 17.35 Uhr: Zeitläufe 200 Meter Frauen/U 20. - 18 Uhr: Zeitläufe 200 Meter Männer/U 20. - Dazu kommen noch Wettbewerbe über 400 Meter Frauen/Männer/U 20, 100 Meter U 20 weiblich/männlich, 100 Meter Hürden Frauen/U 20 sowie 110 Meter Hürden Männer/U 20. (vsch)