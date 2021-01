Lisa Mayer knackt in Karlsruhe die EM-Norm

Schnell unterwegs: Lisa Mayer sprintet beim Hallenmeeting in Karlsruhe auf Rang vier. Foto: dpa-Archiv

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

KARLSRUHE - In Topform befindet sich weiterhin Lisa Mayer vom Sprintteam Wetzlar, die beim Indoor Meeting in der Karlsruher Europahalle über 60 Meter als Vierte in 7,21 Sekunden so schnell unterwegs war wie seit dem Jahr 2018 nicht mehr. Gleichzeitig unterbot die 24-Jährige aus Langgöns-Niederkleen die Norm (7,25) für die Hallen-Europameisterschaften Anfang März im polnischen Torun.

"Es wird ein harter Kampf um die drei Tickets, die Mädels können alle schnell rennen", erklärte die Vierte der Hallen-EM 2017, die sich im Top-Feld toll behauptete. "Die Richtung stimmt, in den nächsten Rennen darf dann gerne die 1 nach dem Komma fallen." Jennifer Montag (Bayer Leverkusen, 7,26), Lisa Mayers Teamkollegin Rebekka Haase (7,35) und Alexandra Burghardt (Wacker Burghausen, 7,36) belegten die Ränge sechs bis acht.

Es siegte die dreimalige Europameisterin von Berlin und Weltmeisterin über 200 Meter, Dina Asher-Smith (Großbritannien), die sich in Topform präsentierte und in 7,08 Sekunden ihre 60-Meter-Bestzeit einstellte. Orlann Ombissa-Dzangue (Frankreich, 7,16) und die Schweizerin Ajla del Ponte (7,17) komplettierten das Podest bei einer Veranstaltung, deren Organisation Lisa Mayer in höchsten Tönen lobte: "Die Veranstalter haben das Meeting grandios gestaltet. Die Hygieneregeln wurden stark umgesetzt und mit einem vom Band eingespielten Publikum war die Atmosphäre super."

Nach ihrer Vereinskollegin unterbot mit Rebekka Haase die zweite Athletin des Sprintteams Wetzlar über 60 Meter die Norm (7,25 Sekunden) für die Teilnahme an den Hallen-EM. Beim ISTAF in Düsseldorf verpasste die 28-Jährige am Sonntag im Fotofinish gegenüber der zeitgleichen Jennifer Montag (Bayer Leverkusen) als Vierte zwar knapp das Treppchen, unterbot die Norm in 7,24 Sekunden aber um eine Hundertstel, was gleichzeitig Saisonbestleistung für die Erzgebirglerin bedeutete. Das Rennen im ISS-Dome der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt gewann - wie in Karlsruhe zwei Tage zuvor - Asher-Smith (7,12) vor del Ponte (7,16).

Kevin Kranz sprintet beim

Indoor-ISTAF auf Rang zwei

Kevin Kranz vom Sprintteam Wetzlar, der sich bereits für Polen qualifiziert hat, musste sich am Sonntag über die 60 Meter in 6,61 Sekunden nur dem Ivorer Artur Cissé (6,54) beugen. Kranz, der seinen Vorlauf schon in beeindruckenden 6,60 Sekunden für sich entschieden hatte, verwies damit den amtierende Deutschen Meister über 60 und 100 Meter, Deniz Almas (VfL Wolfsburg, 6,65), sowie seinen Wetzlarer Teamkollegen Michael Pohl, für den 6,68 Sekunden Saisonbestleistung, aber noch nicht die Norm (6,63) für die Europameisterschaften bedeuteten, auf die Ränge drei und vier.