Markowski finisht ersten "Ironman 70.3"

DUISBURG/WETZLAR - Für ihren ersten "Ironman 70.3" in Duisburg hätte sich Nadine Markowski vom Team Naunheim schöneres Wetter gewünscht. Strömender Regen, heftiger Wind und teilweise wahre Seenlandschaften auf den Straßen forderten die 1500 Starter allerdings gewaltig. Zentrum des Wettbewerbs über die Triathlon-Mitteldistanz mit insgesamt 70,3 Meilen (1,9 Kilometer Schwimmen, 90 Kilometer Radfahren, 21,1 Kilometer Laufen) war der Sportpark Duisburg.

Regen und Kälte erschweren Wechsel aufs Fahrrad

Das Schwimmen auf der Regatta-Strecke schaffte Markowski in 47:47 Minuten. Mit kalten Händen und Füßen gestaltete sich der Wechsel auf das Rad schwierig. Die ersten 20 Kilometer auf dem zweimal zu durchfahrenden Kurs entlang des Rheins waren zäh. Nach 3:04:59 Stunden hatte sie diese Tour schließlich geschafft. Den Halbmarathon bewältigte sie als Lieblingsdisziplin abschließend in 1:58:43 Stunden. Glücklich lief Nadine Markowski nach 6:08:02 Stunden durch das Ziel. In der W 30 erreichte sie damit den 13. Platz.