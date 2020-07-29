Mittwoch,
29.07.2020 - 17:41
1 min
Melina Sophie Philipp wirft W12-Kreisrekord
Melina Sophie Philipp (TV Herbornseelbach) ist die erste W12-Schülerin aus dem Leichtathletikkreis Dill, die den 400-Gramm-Speer auf mehr als 30 Meter katapultiert hat: neuer Kreisrekord für diese Altersklasse.
Melina Philipp (TV Herbornseelbach) Foto: Denise Philipp
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