Mit Bier läuft es sich besser

Joachim Wagner von den Hüttenberger-Land-Läufern erkämpft sich beim 3. Biermarathon in Hachenburg den Sieg in der M55. Foto: Helmut Serowy

HACHENBURG (sero). Trotz Corona-Krise konnte der 3. Biermarathon in Hachenburg durchgezogen werden. Die Teilnehmerzahl war allerdings auf 220 Starter limitiert und verschiedene Hygiene-Maßnahmen schränkten die Läufer ein. Die Starter freuten sich dennoch, endlich wieder wettkampfmäßig aktiv zu werden.

Zur Erfrischung schenkten die Organisatoren an 16 Verpflegungsstellen unter anderem verschiedene Hachenburger Biersorten aus und sorgten damit für zusätzliche Stimmung auf der Strecke. Beim Marathon war die hügelige Wendepunkt-Strecke durch das Nistertal, über den Westerwaldsteig und vorbei an der Abtei Marienstatt vier Mal zu durchlaufen.

Flott startete Joachim Wagner von den Hüttenberger-Land-Läufern in die Corona-Saison. Wagner erreichte als Gesamt-Neunter das Marathon-Ziel und feierte in 3:49:57 Stunden den M 55-Erfolg. Vereinskollege Ralf Schneider belegte nach 4:10:05 Stunden in der M 50 den zweiten und Marc-Alexander Funk (Greifenstein/ASC Dillenburg) nach 4:17:08 Stunden in der M45 den vierten Rang. Medaillenränge schafften auch die weiteren Starter der Hüttenberger-Land-Läufer beim Halbmarathon. Mit dem 14. Platz im Gesamteinlauf sicherte sich Carl Kühn (1:44:17) Bronze in der M 50. Thomas Müller freute sich nach 1:59:32 Stunden über Silber in der M60. Den dritten Rang in der W50 verbuchte Pia Althen, die nach 2:08:45 Stunden die Ziellinie erreichte.