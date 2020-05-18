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Leichtathletik Wetzlar

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Montag, 18.05.2020 - 16:00
6 min

Mittelhessische Top-Leichtathleten in der Warteschleife

Die Leichtathletik-Elite hofft für 2020 zumindest auf einige nationale und internationale Meetings. Wie Gesa Krause, Lisa Mayer, Rebekka Haase, Sophia Volkmer und Michael Pohl ihren neuen Trainingsalltag meistern, das schildern uns die fünf Topsportler.

Von Alexander Fischerund Volkmar Schäfer

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Fotos

Leichtathletik der Extraklasse in den Startlöchern: (v.l.) Rebekka Haase (mit ihrem Trainer Jörg Möckel), Gesa Felicitas Krause, Sophia Volkmer und Lisa Mayer. Fotos: Alexander Fischer/dpa (2)

Leichtathletik der Extraklasse in den Startlöchern: (v.l.) Rebekka Haase (mit ihrem Trainer Jörg Möckel), Gesa Felicitas Krause, Sophia Volkmer und Lisa Mayer. Fotos: Alexander Fischer/dpa (2)

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Leichtathletik Wetzlar Votings Sport Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Sportart Leichtathletik
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