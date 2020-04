Nächste Termine platzen

Jetzt teilen:

Dillenburg (josh). In der Region Mitte der hessischen Leichtathleten sind weitere Meisterschaften abgesagt worden. Regionskoordinator Joachim Gericke (Leun) teilte mit, dass der Mannschaftsdurchgang der U14-Schülerinnen und Schüler sowie der Vorentscheid in der Kinderleichtathletik, beide für den 9. Mai in Flieden ausgeschrieben, ausfallen. Die Regionsmeisterschaften der Erwachsenen, Jugendlichen und U16-Schülerinnen und Schüler stehen am 16. Mai im Terminkalender. Die Reise ins Wetzlarer Stadion muss allerdings nicht angetreten werden, auch diese Titelkämpfe ausfallen.