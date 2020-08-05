Mittwoch,
05.08.2020 - 15:00
1 min
Nachwuchs des TV Wetzlar überzeugt bei Laufgala in Pfungstadt
Mit ausgezeichneten Leistungen sind die Mittelstreckler des TV Wetzlar bei der Laufgala in Pfungstadt in die "late Season" der Leichtathleten eingestiegen.
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