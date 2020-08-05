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Mittwoch, 05.08.2020 - 15:00
1 min

Nachwuchs des TV Wetzlar überzeugt bei Laufgala in Pfungstadt

Mit ausgezeichneten Leistungen sind die Mittelstreckler des TV Wetzlar bei der Laufgala in Pfungstadt in die "late Season" der Leichtathleten eingestiegen.

Gleich beim Saisondebüt in Topform sind die Wetzlarer Nachwuchsläufer Tom Stöber (l.) und Finn Regina. Foto: Lars Wörner

Gleich beim Saisondebüt in Topform sind die Wetzlarer Nachwuchsläufer Tom Stöber (l.) und Finn Regina. Foto: Lars Wörner

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Leichtathletik Wetzlar Ort Hessen Darmstadt-dieburg Pfungstadt,-stadt Pfungstadt
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