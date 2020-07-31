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Freitag, 31.07.2020 - 19:29
3 min

Nico Pitzer sammelt bei seinem Sechs-Stunden-Lauf 66,15 Kilometer und 2000 Euro für gute Zwecke

Mit Bravour hat Langstreckenläufer Nico Pitzer seinen Sechs-Stunden-Solo-Lauf gepackt, der ihn über 66,15 Kilometer von Ballersbach nach Bad Laasphe führte. Zugleich sammelte er Spendengelder in Höhe von 2000 Euro für die Deutsche Kinderkrebshilfe und für die Deutsche Depressionshilfe.

Von Helmut Serowy
So wird der lange Weg von Ballersbach nach Bad Laasphe nicht ganz so einsam. Nico Pitzer (l.) wird bei seinem Sechs-Stunden-Spendenlauf auf einem Teilstück von Dietlind Nieke auf dem Fahrrad und von Robert Drobny als Läufer begleitet. Foto: Helmut Serowy

So wird der lange Weg von Ballersbach nach Bad Laasphe nicht ganz so einsam. Nico Pitzer (l.) wird bei seinem Sechs-Stunden-Spendenlauf auf einem Teilstück von Dietlind Nieke auf dem Fahrrad und von Robert Drobny als Läufer begleitet. Foto: Helmut Serowy

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So wird der lange Weg von Ballersbach nach Bad Laasphe nicht ganz so einsam. Nico Pitzer (l.) wird bei seinem Sechs-Stunden-Spendenlauf auf einem Teilstück von Dietlind Nieke auf dem Fahrrad und von Robert Drobny als Läufer begleitet. Foto: Helmut Serowy

So wird der lange Weg von Ballersbach nach Bad Laasphe nicht ganz so einsam. Nico Pitzer (l.) wird bei seinem Sechs-Stunden-Spendenlauf auf einem Teilstück von Dietlind Nieke auf dem Fahrrad und von Robert Drobny als Läufer begleitet. Foto: Helmut Serowy

Eine gute in Idee in der weitgehend wettkampffreien Zeit: Nico Pitzer (LC Eschenburg) sammelte bei seinem Sechs-Stunden-Lauf von Ballersbach nach Bad Laasphe Spenden für die Deutsche Kinderkrebshilfe und die Deutsche Depressionshilfe. Foto: Helmut Serowy

Eine gute in Idee in der weitgehend wettkampffreien Zeit: Nico Pitzer (LC Eschenburg) sammelte bei seinem Sechs-Stunden-Lauf von Ballersbach nach Bad Laasphe Spenden für die Deutsche Kinderkrebshilfe und die Deutsche Depressionshilfe. Foto: Helmut Serowy

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Leichtathletik Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Eschenburg Mittenaar Sportart Leichtathletik
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