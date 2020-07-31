Nico Pitzer sammelt bei seinem Sechs-Stunden-Lauf 66,15 Kilometer und 2000 Euro für gute Zwecke

So wird der lange Weg von Ballersbach nach Bad Laasphe nicht ganz so einsam. Nico Pitzer (l.) wird bei seinem Sechs-Stunden-Spendenlauf auf einem Teilstück von Dietlind Nieke auf dem Fahrrad und von Robert Drobny als Läufer begleitet. Foto: Helmut Serowy
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