Rebekka Haase scheitert im EM-Halbfinale über 100 Meter

Schwer enttäuscht, vor allem von sich selbst: Rebekka Haase nach dem Halbfinal-Aus in München. Foto: dpa

MÜNCHEN - Es hat nicht sollen sein für Rebekka Haase mit der Finalteilnahme bei der Heim-Europameisterschaft in München: Die Leichtathletin vom Sprintteam Wetzlar verpasste am Dienstagabend den Endlauf doch relativ deutlich. Nachdem sie am Vortag mit einer Zeit von 11,50 Sekunden ins Halbfinale gelaufen war, aber bei sich noch Potenzial nach oben gesehen hatte, lief auch ihr zweiter Lauf nicht nach Wunsch: Die 29-Jährige kam auf der Tartanbahn nicht richtig in Schwung, lief am Ende des zweiten von drei Halbfinalläufen als Fünfte ins Ziel und war dabei sogar noch zwei Hundertstel langsamer als am Montag.

Die Siegerin des Laufs, Dina Asher-Smith, hatte am Ende eine 11,35 auf der Anzeigetafel stehen. Eine Zeit, die die junge Frau aus dem Erzgebirge eigentlich locker drauf hat, waren ihr Ziel doch ursprünglich mindestens 11,15 Sekunden als Richtmaß für das Finale. "Ich bin unfassbar enttäuscht. Ich weiß nicht, warum ich das nicht auf die Kette bekomme habe. Aber ist halt nun so: Abhaken und am Wochenende in der Staffel besser machen", kommentierte die Frau aus dem Erzgebirge ihren Lauf.

Gina Lückenkemper (Haase: "Gina wird ballern, hat Bock, sie ist heiß") hat es derweil als einzige Deutsche ins Finale geschafft: Die EM-Zweite von 2018 qualifizierte sich als Zweite ihres Halbfinallaufs in 11,11 Sekunden für das Rennen um die Medaillen an diesem Dienstagabend (22.25 Uhr). Die Wattenscheiderin Tatjana Pinto schaffte es wie Haase nicht in den Endlauf. In der Staffel über 4x100 Meter zählen die drei deutschen Leichtathletinnen zusammen mit Alexandra Burghardt nach WM-Bronze zum Abschluss der European Championships am Sonntag zu den Mitfavoritinnen.