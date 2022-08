Rebekka Haase sprintet ins EM-Halbfinale

Freut sich auf das Halbfinale über die 100 Meter bei der Europameisterschaft: Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar. Foto: Jörg Theimer

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MÜNCHEN - München (red). Ein gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss. So in etwa könnte man den ersten Auftritt von Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar bei der Leichtathletik-Europameisterschaft im Münchner Olympiastadion zusammenfassen. Im letzten von insgesamt drei Vorläufen des 100-Meter-Sprints am frühen Montagmittag kam die Chemnitzerin, die in ihrem Lauf mit 11,20 Sekunden die beste Saisonleistung vorzuweisen hatte, nach einem verhaltenen Start, einer Aufholjagd im Mittelteil und einem dann wieder etwas schwächeren Finish in 11,50 Sekunden auf Platz vier ins Ziel. Mit diesem qualifizierte sie sich, wie auch Tatjana Pinto (11,43), ihre Teamkollegin aus der WM-Bronze-Staffel von Eugene, soeben noch für das Halbfinale am Dienstagabend (ab 20.35 Uhr).

"Ich habe auf jeden Fall noch einiges an Potenzial", bekannte die 29-Jährige im Anschluss am ZDF-Mikrofon, dass sie sich "heute Morgen ziemlich schwer getan" und schon beim Aufwärmen gemerkt habe, "dass alles ein bisschen zäh" gewesen sei. "Die WM ist noch nicht lange her, es war viel zu verdauen. Aber im Training fühle ich mich gut", ergänzte sie, dass sie auch von der Stimmung bei der Heim-EM beeindruckt gewesen sei. "Das überwältigt einen ganz schön. Wenn man das Stadion schon draußen hört, ich kann das gar nicht in Worte fassen, es ist verrückt. Man merkt, wie ein Raunen durch geht, wenn die deutschen Athleten am Start sind, jetzt eben auch bei mir", freute sich die die damit einhergehende Nervosität gerne annehmende Rebekka Haase, "hier stehen zu können" und versprach mit strahlendem Gesicht: "Morgen wird es besser!"