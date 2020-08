Rebekka Haase vom Sprintteam DM-Zweite

Rebekka Haase lieferte bei den nationalen Titelkämpfen in Braunschweig und holte Silber über 100 Meter. Foto: Jörg Theimer

BRAUNSCHWEIG - Rebekka Haase galt als Favoritin auf den 100 Metern - und die gebürtige Zschopauerin lieferte. Nach einer 11,42 im Vorlauf steigerte sich die 27-Jährige im Endlauf noch mal auf 11,34 Sekunden. Nur um einen Wimpernschlag vor Haase landete Lisa Marie Kwayie mit 11,30 Sekunden. Die Konkurrentin vom Neuköllner SF hatte schon beim Meeting "Fast arms, fast legs" Mitte Juli in Wetzlar knapp die Nase vorne gehabt. Bronze ging an Lisa Nippgen (LTG Mannheim).

Lisa Mayer hatte in 11,57 Sekunden im gleichen Vorlauf wie ihre Teamkollegin eigentlich auch das Finale erreicht, musste für dieses aber wegen Oberschenkel- bzw. Beugerproblemen den Daumen senken. Die weiteren Sprintteam-Asse waren erstmals bei den nationalen Titelkämpfen am Start: Antonia Dellert blieb mit 11,66 Sekunden im Halbfinale knapp unter ihrer persönlichen Bestzeit, Lara Tornow verpasste in 11,91 Sekunden ebenso den Endlauf von Braunschweig. Titelverteidigerin Tatjana Pinto hatte ohne genauere Angaben von Gründen gänzlich auf einen Start verzichtet.

Bei den Herren präsentierte sich der aus dem Main-Kinzig-Kreis stammende, ebenfalls für das mittelhessische Team startende Michael Pohl konstante Zeiten: Mit 10,34 Sekunden im Halbfinale und 10,35 im Endlauf ließ es sich für den 30-Jährigen konstant an, gegen den neuen Deutschen Meister Deniz Almas (VfL Wolfsburg, 10,09) war aber kein Kraut gewachsen. Pohl lief am Ende als Fünfter über die Ziellinie. Zweiter wurde Joshua Hartmann (ASV Köln), Dritter "Altmeister" Julian Reus (LAC Erfurt). Der Wiesecker Elias Goer hatte kurzfristig auf einen Start über die kurze Distanz verzichtet, der 19-Jährige will sich lieber auf die 200 Meter am Sonntag konzentrieren.