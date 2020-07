Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar in Dresden nicht zu schlagen

In guter Form: Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar. Foto: dpa

Dresden (red). Beim Abendsportfest des Dresdner SC im altehrwürdigen Heinz-Steyer-Stadion ist Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar am Freitagabend in einer eigenen Liga gelaufen. Sowohl im Vorlauf als auch im Finale über 100 Meter überzeugte die 27-Jährige mit 11,27 Sekunden und verwies Sandra Dinkeldein (Werder Bremen, 11,82) und Pernilla Kramer (VfL Wolfsburg, 11,94) auf die Plätze. Auch über 200 Meter rannte Rebekka Haase der Konkurrenz davon und gewann bei windigen Verhältnissen in 23,09 Sekunden vor Alica Schmidt (SCC Berlin, 24,17) und Sandra Dinkeldein (24,34).