Rebekka Haase wird in Mannheim wieder vom Winde verweht

Kein Fortune trotz schneller Beine: Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

MANNHEIM - Beim "Road To Tokyo Vol. II"-Meeting der Leichtathleten in Mannheim ist Rebekka Haase vom Sprintteam Wetzlar wie schon so oft in dieser Saison stark gelaufen, am Ende aber war sie aber doch vom Pech verfolgt.

Im ersten 100-Meter-Rennen des Tages war die 28-Jährige der Konkurrenz deutlich davongestürmt und hatte das Ziel nach 11,09 Sekunden erreicht. Damit blieb Haase zum fünften Mal in diesem Jahr unter der Olympia-Norm - doch auch zum fünften Mal war ihr Lauf zu stark vom Wind unterstützt. Im zweiten Rennen, das die Erzgebirglerin in guten 11,25 Sekunden beendete, legte Tatjana Pinto (LC Paderborn) eine Punktlandung hin. Die Siegerzeit von 11,15 Sekunden entsprach exakt der Norm für die Spiele in Tokio. Rebekka Haase konnte sich im Anschluss an ihr vom Winde verwehtes Rennen immerhin noch den Sieg über 200 Meter sichern. In 22,89 Sekunden blieb sie zum fünften Mal in diesem Jahr unter 23 Sekunden und verwies die beiden Mannheimerinnen Jessica-Bianca Wessolly (22,96) und Nadine Gonska (23,36) auf die Plätze.

Lara Tornow bei der

U 23-DM auf Rang sieben

Für Lara Tornow vom Sprintteam Wetzlar reichte es bei den Deutschen Meisterschaften der U 23 in Koblenz über 100 Meter nur zu Rang sieben. In 12,07 Sekunden musste die 21-Jährige die Siegerin Sophia Junk (LG Rhein-Wied, 11,30) sowie Lilly Kaden (LG Olympia Dortmund; 11,43) und Talea Prepens (TV Cloppenburg; 11,45) auf den Podestplätzen den Vortritt lassen.

Michael Pohl nicht

im Finale von Leverkusen

Bei den True Athletes Classics in Leverkusen schaffte es Michael Pohl vom Sprintteam Wetzlar nicht ins Finale über 100 Meter. Schnellster Mann der Veranstaltung, bei der es auch um die Norm für Olympia ging, war einmal mehr Arthur Cissé von der Elfenbeinküste. Der WM-Halbfinalist, der in Leverkusen vor zwei Jahren in 9,93 Sekunden einen Landesrekord aufgestellt hatte, triumphierte am Sonntag mit 10,19 Sekunden. Pohl, Deutscher Meister des Jahres 2019 in Berlin, schied in 10,65 Sekunden als Vorlauf-Vierter aus.