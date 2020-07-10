Freitag, 10.07.2020 - 16:58
5 min
Sabine Rumpf kann das Diskuswerfen auch mit 37 Jahren noch nicht lassen
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
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