Schelder Berglauf findetvirtuell statt

Dillenburg (sero). Der ASC Dillenburg wird die sechste Auflage des Schelder Berglaufs über 7,1 Kilometer vom 23. bis 27. September als virtuelles Läuferevent durchführen.

Die vom ASC Dillenburg, dem TV Niederscheld und der Freiwilligen Feuerwehr Niederscheld gebildete Veranstaltergemeinschaft hatte die Ausrichtung ihres Berglaufs für den 26. September geplant. Die Corona-Pandemie veranlasste sie allerdings, die Veranstaltung zu canceln - auch wenn der Hauptlauf aufgrund der Streckenführung ohnehin als Jagdrennen mit Einzelstarts durchgeführt wird.

Als Alternative bietet der ASC Dillenburg nun einen fünftägigen virtuellen Berglauf an. Die Modalitäten bleiben bestehen. Teilnehmer melden sich Online über die Homepage des ASC Dillenburg (www.asc-dillenburg.de) an. Dort besteht auch die Möglichkeit, das Streckenprofil auf ein Handy zu laden.

Der Start befindet sich am Dorfgemeinschaftshaus in Niederscheld, das Ziel in der Nähe der Firma SUEZ in Oberscheld. Die abwechslungsreiche Strecke mit ihrem Single-Trail unterhalb des Gleichenhäuschen führt über 7,1 Kilometer mit 340 Höhenmetern. Ab 23. September ist der Kurs vom Start bis zum Ziel mit Bodenmarkierungen gekennzeichnet. Er kann vom 23. bis 27. September im Wettkampfmodus durchlaufen werden. Die erreichte Ziel-Zeit muss umgehend - als Screenshot oder Handyfoto - an den ASC Dillenburg per E-Mail an "asc-dillenburg@gmx.de" gemeldet werden. Am 28. September erstellen die Organisatoren von allen erzielten Laufzeiten eine Ergebnisliste und senden den Startern per Mail ihre Urkunden zu.

Verzicht auf Startgeld, aber Spenden sind willkommen

Der ASC Dillenburg verzichtet auf ein Startgeld, bittet aber um eine Spende in Höhe von drei Euro für die Arbeit der Jugendfeuerwehr Niederscheld. Diese kann am Start in eine am Dorfgemeinschaftshaus Niederscheld angebrachte Spendenbox eingeworfen werden.