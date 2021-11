Schneider holt Marathon-Bronze

Jetzt teilen:

BERGISCH-GLADBACH - Michael Schneider vom Team Naunheim hat beim 47. Königsforst-Marathon in Bergisch-Gladbach den Gewinn der Bronze-Medaille in seiner Klassen-Wertung gefeiert.

Über 1000 Läufer finishten bei der vom TV Refrath organisierten Veranstaltung durch den Königsforst die Strecken über 63,3 Kilometer, Marathon und Halbmarathon. Wechselhafte Witterung und eine recht hügelige Strecke erschwerten die Rennen durch den Forst, die vom traditionellen Frühjahrs-Termin in den Herbst verlegt wurden. Bei den schwierigen Bedingungen durchlief Schneider die zwei Runden in 3:48:40 Stunden und erreichte damit den dritten Rang in der M 60. Bei seinem Marathon-Debüt belegte Vereinskollege Christian Kraft (3:56:0) in der M 35 Platz 18.