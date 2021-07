Sextett des TV Wetzlar will es wissen

Eine Pandemie verschwindet nicht einfach so. Das wissen auch die Leichtathleten. Daher sind am Wochenende in Rostock einige Auflagen zu beachten. So gelten im gesamten Stadion die bekannten Abstandsregeln und Maskenpflicht. Ausnahmen gelten für Athleten, die in der direkten Vorbereitung und im Wettkampf sind. Trainer und Sportler dürfen erst zwei Stunden vor dem Lauf das Stadion betreten und müssen spätestens 90 Minuten nach dem Wettkampf aus dem Gebäude draußen seinDer Zutritt erfolgt nur, wenn die Beteiligten ein negatives Testergebnis (höchstens 24 Stunden alt) nachweisen können oder durchgeimpft sind (Nachweis erforderlich). Das trifft beim TV Wetzlar lediglich auf die zwei Trainer Mark Schwesig und Lars Wörner zu sowie auf die beiden Hürdenläuferinnen Antonia Unger und Stephanie Kleiber zu. Zuschauer sind nicht zugelassenNur Teilnehmer und akkreditierte Betreuer/Trainer dürfen in den einzelnen Sessions (Freitag, Samstagvormittag, Samstagnachmittag und Sonntag) ins Stadion. Für jede Session ist eine neue Zugangsberechtigung nötig. (tis)