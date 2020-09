Sophia Volkmer holt Silber bei den "Deutschen"

Holt Silber: Sophia Volkmer vom TV Wetzlar. Foto: dpa

Heilbronn (tis). Trotz Krankheit vergangener Woche, trotz Probleme am Fuß: Mittelstreckenläuferin Sophia Volkmer hat einmal mehr gezeigt, dass sie zu Deutschlands größten Talenten in ihrer Disziplin gehört. Die Dutenhofenerin im Dienste des TV Wetzlar landete bei den Deutschen U 20-Jugendmeisterschaften in Heilbronn über 800 Meter auf dem zweiten Rang. Der Schützling von Trainer Mark Schwesig benötigte 2:12,11 Minuten, Siegerin Anna Schall (2:11,18) war ein Tick stärker.

Teamkollegin Antonia Unger, die über die 400 Meter Hürden zu den Jüngsten gehört, konnte mit Rang sieben und einer Zeit von 63,12 zufrieden sein.

Ausführlicher Bericht folgt