Sprinter Kevin Kranz in Europa die Nummer zwei

Kevin Kranz vom Sprintteam Wetzlar.

WETZLAR - In der europäischen Hallen-Bestenliste ist Kevin Kranz vom Sprintteam Wetzlar über 60 Meter trotz der bisher recht kurzen Saison 2020/21 hinter dem Russen Igor Obrazsov (6,57) aktuell zweitbester Europäer und hat mit seinen 6,59 Sekunden auch schon die Norm des Deutschen Leichtathletik-Verbandes (DLV) von 6,63 Sekunden für die Hallen-EM im polnischen Torun (5. bis 7. März) erfüllt. Team-Kollege Michael Pohl (6,72) belegt Rang fünf.

Pohl vom Sprintteam Wetzlar beim sieg schon gut in Form

Bei den Frauen hat die aus Langgöns-Niederkleen stammende Lisa Mayer (ebenfalls Sprintteam Wetzlar) als aktuell Zweite in Europa bereits eine Zeit von flotten 7,26 Sekunden auf den Tartanbelag gezaubert. Für die Titelkämpfe in Torun verlangt der DLV mit 7,25 Sekunden nur eine geringfügig flottere Zeit. Antonia Dellert, U 20-Athletin des Sprintteams Wetzlar, zeigte bereits 7,47 Sekunden.

Unterdessen hat Michael Pohl vom Sprintteam Wetzlar beim Einladungs-Wettkampf für Berufs- und Spitzensportler des Hessischen Leichtathletik-Verbandes (HLV) in Frankfurt-Kalbach beide Läufe in einer Zeit von 6,75 Sekunden gewonnen. Sein Teamkollege Elias Goer wurde in 6,84 und 6,87 Sekunden zweimal Zweiter.