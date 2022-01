Sprinter Michael Pohl beendet seine Karriere

Michael Pohl wurde 2019 in Berlin Deutscher Meister über 100 MeterEs war der größte Erfolg seiner Karriere, nachdem er 2017 auf Rang zwei gelandet war. 2018 sicherte er sich in der Halle über 60 Meter die Deutsche Hochschul-Meisterschaft, außerdem war er 2018 und 2019 jeweils über 60 Meter Deutsche Hallen-VizemeisterDie Familie des 32-Jährigen stammt aus dem polnischen Schlesien. Er wohnt mit seiner Verlobten Tanja in Frankfurt und arbeitet beim Deutschen Leichtathletik-Verband in Darmstadt. Michael Pohl läuft seit 2018 für das Sprintteam Wetzlar, zuvor war er für den Wiesbadener LV am Start. (afi)