5 min. inkl. Video

Sprinterin Lisa Mayer startet in Wetzlar in die Saison

Sie ist als Lokalmatadorin vom Sprintteam Wetzlar quasi für das Meeting "Fast Arms, Fast Legs" gesetzt. Lisa Mayer freut sich auf ihren persönlichen Freiluft-Start in die Leichtathletik-Saison 2020 am Samstag im Stadion am Karl-Kellner-Ring.