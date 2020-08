Sprinterin Rebekka Haase in Topform

Jetzt teilen:

Weinheim (red). Rebekka Haase hat einmal mehr ihre derzeit starke Form unterstrichen. Bei der Kurpfalz-Gala in Weinheim lief die Athletin vom Sprintteam Wetzlar in 11,32 Sekunden zum Tagessieg. Im Vorlauf (11,22) war sie noch schneller unterwegs gewesen. Mit dieser Leistung zählt Haase ohne Zweifel zu den Medaillenkandidatinnen für die Deutsche Meisterschaft am kommenden Wochenende in Braunschweig. Dass die Titelkämpfe ohne Zuschauer stattfinden werden, ist für sie kein Problem. "Am Ende ist es trotzdem eine Deutsche Meisterschaft, die besten Deutschen werden gegeneinander antreten. Es bleibt der Nervenkitzel", sagte sie im Interview mit Leichtathletik.de. Bei ihrer Disziplin falle das fehlende Publikum ohnehin nicht so auf: "Der Wettbewerb ist schnell vorbei und am Start herrscht Stille." Froh ist sie darüber, dass jede Bahn besetzt werden darf. "Das pusht im Rennen einfach zu schnelleren Zeiten."

Auch Antonia Dellert und Lara Tornow schafften in Weinheim den Sprung ins A-Finale und lieferten in beiden Läufen sehr ansprechende Zeiten.

Bei den Männern testete Elias Goer über 100 Meter und verpasste in 10,43 Sekunden seine persönliche Bestleistung nur knapp. Später blieb er auf seiner Paradestrecke über 100 Meter unter seinen Möglichkeiten (21,08), belegte aber dennoch den zweiten Platz. Nicolai Trageser (10,85) verpasste den Einzug ins Finale über 100 Meter.