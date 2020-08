Sprintteam-Asse setzen die Rekorde

Siegerehrung bei der Junioren-DM 2015 in Wetzlar (v.l.): Alexandra Burghardt (MTG Mannheim), Siegerin Rebekka Haase und Zweite Lisa Mayer, wobei das letztgenannte Duo vom heutigen Sprintteam Wetzlar in den Jahren danach noch in höhere Sphären vordringen sollte. Foto: Helmut Serowy