Sprintteam-Duoüberzeugt

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Leverkusen (red). Bei einem Testwettkampf auf der Trainingsanlage des TSV Bayer Leverkusen haben Antonia Dellert, Yanic Berthes und Nicolai Trageser vom Sprintteam Wetzlar trotz leicht unzulässiger Windunterstützung starke Leistungen abgeliefert. Berthes lief über die 100 Meter in 10,55 Sekunden persönliche Bestzeit und musste nur Daniel Hoffmann auf dessen eigener Anlage den Vortritt lassen. Auf der doppelten Distanz gewann Trageser (21,75 Sek.) vor Noah Wilker (Bayer Leverkusen, 21,94). Antonia Dellert, die Deutsche Hallen-Vizemeisterin der U 20, hinterließ einen nachhaltigen Eindruck, als sie nach 11,55 Sekunden sozusagen in einem "toten Rennen" mit Johanna Bechthold (TV Wattenscheid) durchs 100-Meter-Ziel stürmte. Bei zulässigem Rückenwind hatten Bechthold (11,72) und Dellert (11,81) aber schon in der ersten der beiden Zeitlaufrunden aufhorchen lassen.