4 min

Sprintteam-Trio hofft in München auf den finalen Streich

Zwei "Wetzlarer" sind gesetzt, Lisa Mayer darf noch auf einen Start hoffen: Gerade in den Staffelwettbewerben peilen die 100-Meter-Spezialist:innen in München Medaillen an.

Von Christian Halling Sportchef Mittelhessen