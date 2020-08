3 min

Sprintteam Wetzlar hegt bei WM Medaillenambitionen

Die Deutschen Meisterschaften am kommenden Wochenende sind der Höhepunkt der diesjährigen Leichtathletik-Saison. Denn in Braunschweig geht es zum ersten - und einzigen - Mal in diesem Sommer um Medaillen und Titel. In den Startblöcken stehen dabei auch die Athleten und Athletinnen des Sprintteams Wetzlar.