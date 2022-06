Stephanie Kleiber: Zwischen Abiturstress und Kreisrekord

Stephanie Kleiber stammt aus KubachMit elf Jahren fing sie mit der Leichtathletik beim TV Wetzlar an, seit einem Jahr hat sie sich endgültig auf die Kurzhürden über 100 Meter spezialisiert. Aktuell legt die 19-Jährige gerade ihr Abitur am Gymnasium Philippinum in Weilburg ab, anschließend möchte sie Lehramt (Haupt- und Realschule) mit den Fächern Mathe und Sport studieren. In ihrer Freizeit geht Stephanie Kleiber gerne zum Weilburger Kinderzirkus, vor allem das Einradfahren ist hier neben der Leichtathletik ihre große Leidenschaft. Außerdem hilft sie bei der Kirchenarbeit mit und gibt Messdienerunterricht. (tis)