Sven Gaul gewinnt erneut den Rothaarsteig-Marathon

Der Hohenahrer Sven Gaul erreicht beim Rothaarsteig-Mararthon erneut den dritten Rang im Gesamt-Klassement und gewinnt die Altersklasse M 40. Foto: Helmut Serowy

SCHMALLENBERG - Sven Gaul (Hohenahr/TSV Krofdorf-Gleiberg) hat beim 18. Rothaarsteig-Marathon erneut als Gesamt-Dritter die Wertung der M 40 gewonnen. Er knüpfte damit erfolgreich an seine Leistung vom letzten Rennen durch das Schmallenberger Sauerland an, bei er 2019 ebenfalls den dritten Rang im Gesamteinlauf und den M40-Sieg erkämpfte.

Nachdem der Rothaarsteig-Marathon mit Start und Ziel vor der Schützenhalle in Schmallenberg-Fleckenberg im vergangenen Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen war, starteten bei der 18. Auflage wieder 900 Läufer im Marathon und im auf 22,6 Kilometer verlängerten "Halbmarathon". Beim anspruchsvollen Lauf über die 42,195-Kilometer-Distanz hatten die Teilnehmer 838 Höhenmeter zu überwinden. Über Böhre, Siebentanne, Heidkopf führte die Strecke ständig bergan, bis nach 23 Kilometern der Große Kopf mit seinen 742 Höhenmetern als höchster Punkt erreicht war.

Andreas Feldmann aus Hellersen führte das Feld der Marathonläufer mit 2:52:35 Stunden vor Lars Fischer (SV Wiemeringshausen, 2:56:29) an. Glänzend hielt sich auf dem schwierigen Kurs wieder Sven Gaul, der bereits beim ebenfalls hügeligen Burgwald-Marathon in Rauschenberg den zweiten Rang geschafft hatte. Nach starken 2:57:20 Stunden wiederholte er am Rothaarsteig seine 2019er-Platzierungen. Andreas Rumpf vom TuSpo Holzhausen verpasste nach 4:03:29 Stunden in der M 60 als Vierter knapp die Medaillenränge. Carmen Otto (Sport-Schneider-Trail-Team) lag bei den Frauen mit 3:31:21 Stunden in Front.

Den verlängerten Halbmarathon mit ebenfalls heftigen 421 Höhenmetern durchlief Jens Wolfram vom Team Naunheim in 1:55:47 Stunden. In der M 50 belegte er damit den elften Platz.