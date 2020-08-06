Donnerstag,
06.08.2020 - 15:45
2 min
TV Herbornseelbach glänzt mit Bestleistungen
Beim Corona-Mehrkampf in Großostheim (Landkreis Aschaffenburg) hat eine persönliche Bestleistung die nächste gejagt. Die Leichtathletinnen des TV Herbornseelbach haben die sommerlich sehr guten Bedingungen genutzt und zeigen dort hervorragende Leistungen.
Die erfolgreichen Leichtathletinnen des TV Herbornseelbach, v. l. Antonia Würz, Linette Rauchhaus, Melina Sophie Philipp, Carlotta Würz und Lillien Rauchhaus. Foto: Denise Philipp
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