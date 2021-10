Zwei heimische Finisher beim Mainufer-Lauf

Jetzt teilen:

OFFENBACH - Nach einem Jahr Pause erlebte der Offenbacher Mainufer-Lauf bei seiner 28. Auflage mit über 1100 Startern ein beachtliches Comeback. Mit 643 Läufern stand der Halbmarathon auf der flachen Strecke entlang der attraktiven Flusslandschaft mit ihren Schleusen, Fähren, Dämmen und Auen im Zentrum der Veranstaltung.

Im lang gezogenen Läuferfeld auf den schmalen Radwegen am Mainufer entlang hielt sich Matthias Schulz vom Team Naunheim über die 21,1-Kilometer-Distanz mit 1:40:36 Stunden und Platz elf in der M 55 hervorragend. Senior Ullrich Waldschmidt vom TV Wetzlar belegte mit 2:02:40 Stunden in der M 60 den 24. Platz.