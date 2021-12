Zwei Neuzugänge fürs Sprintteam Wetzlar

Vom Main an die Lahn: Hürden-Spezialist Luke Campbell wechselt von der LG Eintracht Frankfurt zum Sprintteam Wetzlar. Foto: dpa

WETZLAR - Das Sprintteam Wetzlar vermeldet zwei spektakuläre Neuzugänge: Luke Campbell und Aaron Giurgian sind künftig für das Team von der Lahn aktiv.

Der 27-jährige Deutsch-Amerikaner Campbell kommt von der LG Eintracht Frankfurt. Geboren in Meschede im Sauerland studierte er am College in Salisbury/Maryland Sportwissenschaften und Psychologie. Zudem trat er für das College bei Leichtathletik-Wettbewerben an. 2017 wechselte er aus den Staaten zur Eintracht und qualifizierte sich im gleichen Jahr für die Deutschen Meisterschaften in Erfurt, bei denen er in persönlicher Bestzeit von 49,40 Sekunden den Titel über 400 Meter Hürden vor seinem Teamkollegen Georg Fleischhauer holte. Bei den Olympischen Spielen im Sommer in Tokio schaffte er es mit seiner Zeit von 48,62 Sekunden nicht ins Finale. Luke Campbell ist befreundet mit der Trainingsgruppe um Sprintteam-Coach und DLV-Bundesstützpunkttrainer David Corell, zu der auch die Sprintteam-Asse Lisa Mayer und Kevin Kranz gehören. Gecoacht wird Campbell von DLV-Bundestrainer Volker Beck.

Des Weiteren wird Hürdensprinter Aaron Giurgian künftig das Trikot des Sprintteams tragen. Der 18-Jährige kommt vom ASC Darmstadt und trainiert bereits seit einiger Zeit in Frankfurt unter Sprintteam-Coach Christian Kupper. Giurgian wechselt als zweifacher Deutscher Jugendmeister über die 110 Meter Hürden an die Lahn.