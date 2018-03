Tischtennis

34 wollen weiterkommen

Tischtennis Kreisranglistenspiele für Talente

Braunfels In der Carl-Kellner-Schule in Braunfels geht an diesem Wochenende die zweite Runde der Tischtennis-Kreisranglistenspiele der Jugend und Schüler über die Bühne.

