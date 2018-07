Fußball

WETZLAR Die WM in Russland gehört der Vergangenheit an. Grund genug, den Amateuren wieder jene Plattform zu bieten, die sie verdient haben. Am nächsten Wochenende starten die Klassen von der Fußball-Verbandsliga Mitte abwärts in die neue Saison 2018/2019.

