Berghausen in die Endrunde

WETZLAR Der FSV Berghausen hat das Derby der Vorrunde im Tischtennis-Pokalwettbewerb der Bezirksklasse der Herren gegen den RSV Büblingshausen 4:0 gewonnen und ist damit in die Endrunde am 20. März in Eisenbach eingezogen.

