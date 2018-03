Bestzeiten reichen nicht für Endlauf

Leichtathletik Hallenmeisterschaft der Jugend

Halle Bei den Deutschen Jugendhallenmeisterschaften der Leichtathleten in der Sporthalle Brandberge in Halle an der Saale ist auch der Kreis Limburg-Weilburg vertreten gewesen.

Copyright © mittelhessen.de 2018