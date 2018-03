Biedenkopf spaziert zum 5:0-Heimsieg

FUSSBALL Kreisoberliga: Großseelheim chancenlos

(jpk/sma). Der VfL Biedenkopf hat am Gründonnerstag mit einem 5:0-Heimsieg gegen Großseelheim Platz zwei der Fußball-Kreisoberliga Nord gefestigt und seinen Rückstand auf Spitzenreiter VfB Marburg vorerst auf sechs Punkte verkürzt. Im zweiten Match des Abends erkämpfte Schlusslicht Roßdorf bei der SG Oberes Edertal nach 0:2-Rückstand noch ein Remis. Drei Spiele fielen am Donnerstag wegen der unbespielbaren Plätze in Cölbe, Erksdorf und Röddenau aus.

Copyright © mittelhessen.de 2015