Braunfels will Platz drei

Tischtennis Oberliga-Duell mit Bad Homburg II

Braunfels Gewinnt der TV Braunfels sein Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) in der Mehrzweckhalle in Bonbaden gegen den TTC OE Bad Homburg II, ist ihm der dritte Platz in der Tischtennis-Oberliga der Herren sicher.

