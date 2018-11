EGDL erwartet dasBeste vom Besten

Eishockey Neuwied und Hamm kommen

Diez Das Beste vom Besten ist am Wochenende in der Diezer Eissporthalle zu Gast: Die EG Diez-Limburg trifft in der Eishockey-Regionalliga West am Freitag und am Sonntag auf die beiden bisherigen sportlichen Überflieger, die Neuwieder Bären und die Eisbären aus Hamm.

Copyright © mittelhessen.de 2018