Limburg-Weilburg In einem Duell im Fußball-Kreispokal auf Augenhöhe ermitteln an diesem Donnerstag um 19.30 Uhr der SV Elz II und der TuS Linter II den zweiten Finalteilnehmer, der nach dem FC Waldbrunn II in das Endspiel (24. Mai) einzieht. Beide (...)