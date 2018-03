(cw) Die A-Junioren der JSG Eschenburg eröffnen am heutigen Freitag aus heimischer Sicht das Wochenende in den Fußball-Gruppenligen. Die Dietrich-Truppe empfängt ab 19.30 Uhr in Eibelshausen den Vorletzten FSG Pohlheim. Das kuriose Hinspiel endete (...)