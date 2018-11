Leichtathletik

Galuschka neu

Naunheim Die zehnfache deutsche Langstrecken-Meisterin Julia Galuschka aus Wetzlar wechselt von der LG Regensburg zum Team Naunheim. Mit ihr schließt sich auch ihr Freund Andreas Straßner, wohnhaft in Rheinfeld am Brombachsee bei Nürnberg und bislang in Diensten des ART Düsseldorf, den Naunheimern an.

Copyright © mittelhessen.de 2018