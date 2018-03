Handball

Grün-Weiße im Final Four

Wetzlar-Dutenhofen Die männliche Jugend C der HSG Wetzlar hat in der Handball-Oberliga einen Riesenschritt Richtung Staffelsieg gemacht. Die Grün-Weißen setzten sich mit 26:17 (11:9) gegen den ärgsten Verfolger TSG Münster durch. Damit fehlt nur noch einen Erfolg, um Platz eins in der Nord-Gruppe sicher zu machen. Die Qualifikation für das Final Four um die Hessenmeisterschaft ist bereits geglückt. (red)

