FUSSBALL

Harte Arbeit für Aßlar II

WETZLAR In der einzigen Partie der Fußball-B-Liga ist der VfB Aßlar II am Sonntag in der Nordgruppe seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Gegen Schlusslicht SG Aartal II stand ein 4:3 (2:1)-Sieg zu Buche.

