Fußball

Heimpleite zur Seelbacher Kerb

Villmar-Seelbach Im Saisoneröffnungsspiel der Fußball-A-Liga hat die FSG Gräveneck/Seelbach/Falkenbach am Freitagabend mit 1:2 gegen den SV Erbach verloren. In der ersten Halbzeit hatten beide Teams einige Torchancen mit einem Chancenplus für die Heimelf. Nach der Pause gingen die Gäste durch einen Lupfer von Muhammet Kqiku in Führung (52.). Die Gastgeber drängten auf den Ausgleich, den Lulzim Krasniqi per Dropkick erzielte (73.). Kurz vor Spielende war es Julius Litzinger, der zum Auswärtssieg traf (86.).

